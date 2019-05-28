"Советов не давали": Волкер высказал мнение о назначении Богдана

Волкер опроверг вмешательство США в административную политику Украины / УНИАН

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер опроверг ранее распространенную в украинских СМИ информацию о якобы рекомендации Вашингтона не назначать на должность главы АП Андрея Богдана.

Как сообщает Европейская правда, во время онлайн-брифинга Волкер подчеркнул, что общался с президентом Владимиром Зеленским об обязательствах главы государства относительно реализации реформ, не затрагивая тему персоналий и назначений.

"Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему", - сказал Волкер.

Американский дипломат добавил, что с начала каденции Зеленского Белый дом не давал каких-либо рекомендаций о назначении тех или иных людей в его администрацию.

Читайте такжеГлава АП Богдан пояснил слова о референдуме по переговорам с Россией"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.

Волкер подытожил, что США поддерживают Зеленского и позитивно оценивают его курс на проведение эффективных реформ в Украине.

Как известно, издание Зеркало недели со ссылкой на источники сообщило, что Волкер звонил Зеленскому с просьбой не назначать главой Администрации президента адвоката Андрея Богдана.

Как ранее сообщалось, назначение Богдана главой Администрации Зеленского решили оспорить в Верховном суде.

Напомним, 21 мая был назначен глава администрации президента. Владимир Зеленский назначил на эту должность своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.