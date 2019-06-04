"Деятель он авторитетный": в Кремле прокомментировали решение Зеленского по назначению Кучмы

Песков прокомментировал решение Зеленского по назначению Кучмы / Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины на переговорах в Минске.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Читайте также"Обсуждали должность Кучмы": у Зеленского подтвердили секретную встречу с ПинчукомПесков назвал Кучму опытным и авторитетным политиком. Но выделил в этом вопросе одно "но".

"Сам по себе Кучма – это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Главред выяснил, зачем Кучму вернули в минские переговоры. Второй президент Украины известен тем, что умел соблюдать баланс в отношениях между Западом и Россией.