Небесная аномалия: над Антарктидой появились облака в форме гробов

5 июня 2019, 03:03

NASA не дают никаких комментариев и пытаются скрыть факт этого феномена.

Облака в виде гробов появились над Антарктидой / vladtime.ru

Астронавты заметили огромные облака над Антарктидой в виде гробов. Эксперты утверждают, что это явление предвещает череду стихийных бедствий.

По информации, несколько дней назад группа американских астронавтов обнаружила огромные облака, которые по своей форме напоминали гробы.

Явление было замечено над льдами Антарктиды. NASA не дают никаких комментариев и пытаются скрыть факт этого феномена.

Ученые говорят, что это особенность испарения ледников, однако подобное явление было замечено в сентябре 2018 года. В прошлом году именно после таких облаков стартовала череда катаклизмов по всему миру.

Замеченное туманное скопление не вызывало никаких подозрений, но когда начались стихийные бедствия, они внезапным образом исчезли.

Так, в конце сентября 2018 года зафиксировано множество природных бедствий, которые унесли сотни жизней. Шторм в Канаде, Норвегии и Венгрии, случился обвал Альп в Швейцарии. Наводнения в Тунисе, Техасе и Англии нанесли огромные убытки, сообщает vladtime.ru.

Огненный смерч в Бразилии, возникший из-за пожара, уничтожил целые засеянные поля. В Европе наблюдался нестабильный климат, привычные температуры были либо слишком завышены, либо занижены. В Уругвае выпал огромный град, практически с куриное яйцо, а домашний скот этого государства гиб целыми стадами.

Напомним, ранее в небе над США замечен странный знак.

Также ранее в США жителей испугали гигантские облака-цунами.

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NASA гробы Антарктида катаклизмы Астронавты облака
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