В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео

Очевидцы уверяют, что такое чудо природы бывает, когда сталкиваются атмосферные фронты.
В американском штате Иллинойс местные жители сняли необычные облака, которые напоминают волны во время цунами.
Как сообщает портал Reddit, людей испугало необычное природное явление.
«Беги», — в шутку посоветовал автору видео один из пользователей.
Некоторые признаются, что такое зрелище вызывает шок.
«Я бы начал молиться, хоть и неверующий», - пишут американцы.
Люди сошлись во мнении, что такие облака очень напоминают цунами.
«Нет, это определенно цунами», — отметил один из комментаторов.
Пользователи предположили, что такое явление спровоцировано границами атмосферных фронтов и называется валовыми облаками.
Напомним, ранее жителей штата Аризона, США, неожиданно накрыла ужасающей силы непогода - по штату прошлась мощная пылевая буря.