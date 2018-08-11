В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео

Облака-цунами шокировали американцев / Скриншот

В американском штате Иллинойс местные жители сняли необычные облака, которые напоминают волны во время цунами.

Как сообщает портал Reddit, людей испугало необычное природное явление.

«Беги», — в шутку посоветовал автору видео один из пользователей.

Некоторые признаются, что такое зрелище вызывает шок.

«Я бы начал молиться, хоть и неверующий», - пишут американцы.

Люди сошлись во мнении, что такие облака очень напоминают цунами.

«Нет, это определенно цунами», — отметил один из комментаторов.

Пользователи предположили, что такое явление спровоцировано границами атмосферных фронтов и называется валовыми облаками.

Напомним, ранее жителей штата Аризона, США, неожиданно накрыла ужасающей силы непогода - по штату прошлась мощная пылевая буря.