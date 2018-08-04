"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря

Вечером 2 августа жителей штата Аризона, США, неожиданно накрыла ужасающей силы непогода - по штату прошлась мощная пылевая буря.

Непогода началась в регионе еще в начале июля, однако тогда она сопровождалась градом и проливными дождями, передает ABC.

Еще днём, до начала бури, метеорологи и спасательные организации США опубликовали для жителей штата правила безопасности и советовали не выходить из помещений. Однако несмотря на предупреждения, не все аризонцы успели, или захотели спрятаться.

Пылевая стена накатила на штат с юга и прошла по столице Финиксу, набирая силу в пути. Видимость в облаке была практически нулевой, что подтверждают видео и фото очевидцев.

"Siri, я в аду?", - подписала свои снимки одна из них, американка Молли Смит.

При этом сообщается, что порывы ветра внутри песчаного облака достигали 65 километров в час.

Ранее, 29 июня, в Харькове произошло редкое для Украины явление - в городе разбушевалась песчаная буря.