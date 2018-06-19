В Киеве засняли смерч, видео

В Святошинском районе Киева — на жилом массиве Новобеличи — на видео засняли смерч.

Природное явление зафиксировали в среду, 13 июня, в 15:41, говорится в YouTube-канале Vita Dumanska, на котором опубликован ролик.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сказал, что смерч — это достаточно редкое и непрогнозированное явление для столицы, пишет "Громада Киевщины".

"Для образования смерчей нужно несколько факторов: высокая температура, очень высокая влажность воздуха, насыщенность атмосферы влагой и благоприятные синоптические процессы. Они возникают в тех местах, где есть этот комплекс благоприятных факторов...", — отметил он.

Ранее сообщалось, что на пляже в селе Приморское Килийского района Одесской области отдыхающие заметили смерч над поверхностью моря. Видео, на котором запечатлено явление, можно посмотреть здесь.