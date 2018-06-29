"Картина — судный день!". В Харькове бушевала песчаная буря, видео

В четверг, 28 июня — в День Конституции Украины — в Харькове было редкое для нашей страны природное явление.

В городе бушевала песчаная буря, говорится на странице группы в Facebook "Успешный Харьков".

В сообществе также опубликовали видео явления. Ролик собрал 10 тысяч просмотров, его прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Картина — судный день!)))", — написал Anatoliy Maximyuk. "Продолжайте вырубать лес, и песка в городе будет по колено", — отметил Dmitry Burdinsky. "Где же зомби, когда они так нужны?", — считает Yuri Ivanchenko.

Ранее стало известно, что днем 13 июня в Святошинском районе Киева на жилом массиве Новобеличи на видео засняли смерч — достаточно редкое и непрогнозированное явление для столицы.