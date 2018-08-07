В небе под Днепром образовалось гигантское кислотное облако

ЧП под Днепром

На трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка в Днепропетровской области произошла разгерметизация автоцистерны, которая перевозила азотную кислоту.

"7 августа в 14.09 на "101" поступило сообщение от службы "102" об утечке неизвестного вещества из автоцистерны емкостью 35 т. на трассе Днепр-Кобеляки-Решетиловка Р-52 за границами населенного пункта с. Ивановка. Автоцистерна перевозила азотную кислоту в количестве 24 т. Утечка произошла в первом отсеке цистерны, где находилось 8 т азотной кислоты", - сообщила пресс-служба ГСЧС.

Объем вытекшеего вещества - около 3-4 тонн на площади 40-45 кв. метров. К 16.00 спасателям удалось нейтрализовать утечку.

На месте ЧП работают 35 человек личного состава и семь единиц техники.

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