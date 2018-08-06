В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото

В городе Староконстантинов Хмельницкой области многотонный грузовой автомобиль снес ограждение моста и упал в реку Случь.

Об инциденте сообщил в Facebook-группе "Старокостянтинів небайдужий» очевидец Сергей Пикуля, прикрепив жуткие фото ДТП.

"Авария возле моста на Заслучье в Староконстантинове", - написал он.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за лопнувшего колеса. В машине на момент аварии находились двое людей: отец и сын. Один пострадавший смог выбраться из грузовика самостоятельно, а второго пришлось вырезать спасателям, поскольку ему зажало ноги.

Очевидцы сообщают, что водитель фуры и пассажир госпитализированы с многочисленными травмами.

Напомним, на автодороге Киев-Луганск-Изварино вблизи города Новомосковск Днепропетровской области 56-летний водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением, пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути на перегоне Самаровка-Новомосковск.