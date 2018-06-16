Под Днепром фура с пьяным водителем упала с моста на железную дорогу: фото

На автодороге Киев-Луганск-Изварино вблизи города Новомосковск Днепропетровской области 15 июня 56-летний водитель грузового автомобиля IVECO не справился с управлением, пробил ограждение моста и упал на железнодорожные пути на перегоне Самаровка-Новомосковск.

По данным полиции, в результате аварии произошла задержка железнодорожного транспорта на два часа.

Водителя с множественными ушибами госпитализировали. Позже в больнице выяснилось, что он был в нетрезвом состоянии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства против водителя, нарушившего закон.

Как ранее сообщалось, в Черкассах взорвался автомобиль Mercedes, водитель пострадал, его доставили в больницу, однако он умер, не приходя в сознание. Позже выяснилось, что это известный бизнесмен. Анатолий Скоромный.