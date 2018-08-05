Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз

130-метровый корабль перевозил 5 тысяч тонн пшеницы

Грузовое судно BBC Lagos село на мель у берегов Швеции; огромный сухогруз оказался в таком опасном положении по вине капитана-россиянина, который управлял кораблем, будучи в состоянии полного алкогольного аута. Сейчас горе-моряк задержан, его имя пока не разглашается.

«Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения, - пишут росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря Южного региона полиции Швеции Фредрика Братта.

Судебное разбирательство по делу "адмирала алкогольных морей" начнется 7 августа. Российское консульство дало понять, что готово "отмазывать" своего соотечественника..

Читайте такжеВодная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан«Мы держим ситуацию на контроле, находимся в контакте со шведскими правоохранительными органами. Мы готовы оказать необходимое консульское содействие», — заявила представитель российского консульства в Гетеборге.

Инцидент произошел 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. 130-метровое судно BBC Lagos, зарегистрированное на островах Антигуа и Барбуда, перевозило пять тысяч тонн пшеницы и направлялось из Клайпеды в Лас-Пальмас.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на российском военно-морском параде десантный катер врезался в опору моста, а вблизи Крыма двое пловцов попали под винт катера.