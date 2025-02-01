Где спрятались три покемона: сложнейшая головоломка

Хитрая головоломка про покемонов настолько сложная, что даже мастера решения таких задач не могут ее решить.

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Головоломку смогут разгадать только эксперты по покемонам / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Новая головоломка потребует самого острого зрения и повышенного внимания к деталям. И даже это не является гарантией того, что вы сможете найти правильный ответ. Готовы ли вы бросить себе вызов?

Головоломка была опубликована на платформе Tik Tok пользователем Pokemon Search Games.

На видео вы увидите огромное количество покемонов, которые слегка покачиваются слева направо. Все, что вам нужно сделать, это найти трех "нестартовых покемонов".

видео дня

Стартовый покемон относится к трем существам, из которых вы можете выбрать при первой загрузке новой игры. Они различаются в зависимости от поколения игры, в которую вы играете. В данном конкретном видео три разных покемона, которые заполняют большую часть экрана — это Бульбазавр, Сквиртл и Чармандер, которые являются тремя стартовыми покемонами в первом поколении.

Таким образом, вам нужно искать троих покемонов, которые не являются ни одним из этих трех.

Если у вас не получается решить головоломку, то вот подсказка: вы ищете Мью, Мачопа и Кьюбона.

Правильный ответ. Скрытые покемоны спрятаны за стартовыми, которые заполняют экран, поэтому вам нужно внимательно следить за их движением, чтобы заметить нестартовых, скрывающихся в пробелах.

Мью - бледно-розовый покемон с длинным хвостом. Его можно найти в левом верхнем углу видео, чуть ниже желтой дорожки на заднем плане.

Кьюбон - коричневый покемон с черепом животного на голове. Как только вы нашли Мью, следуйте за ним прямо направо, чтобы найти Кьюбона.

Мачоп — покемон боевого типа в синих тонах - спрятался под Мью, ближе к середине видео.

Ранее Главред предлагал решить головоломку "пустой стакан".

Загадка гласит: "Шесть стаканов стоят в ряд. Первые три - полные, а следующие три - пустые. Перемещая только один стакан, как можно заставить чередоваться полные и пустые стаканы?".

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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