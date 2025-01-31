Головоломка "пустой стакан": хитрую задачу нужно решить за 30 секунд

Если вы готовы бросить себе вызов, то доставайте таймер и приглашайте друзей посоревноваться между собой.

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Головоломка со стаканами озадачила многих пользователей соцсетей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Решение головоломок - это не просто способ весело провести время, но и возможность потренировать когнитивные способности. В перспективе это поможет избежать различных проблем в более зрелом возрасте.

Если вы готовы бросить себе вызов, попробуйте решить головоломку "пустой стакан".

Загадка гласит: "Шесть стаканов стоят в ряд. Первые три - полные, а следующие три - пустые. Перемещая только один стакан, как можно заставить чередоваться полные и пустые стаканы?".

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Некоторые могут буквально мгновенно найти правильный ответ. Другим понадобилось больше времени, а кое-кому пришлось признать поражение, заявив, что решить головоломку невозможно.

Головоломка "пустой стакан" / reddit.com

Подсказка. Попробуйте мыслить нестандартно, чтобы решить загадку.

Правильный ответ. Если взять второй стакан и вылить содержимое в пятый, а затем поставить стакан на то же место, то получится, что полон каждый второй.

Ранее Главред предлагал решить сложную головоломку, которая способна озадачить даже самых опытных любителей решения подобных задач. Чтобы найти правильный ответ, вам понадобится не только острый ум, но и острое зрение. Все, что нужно сделать, это найти три отличия между картинками за 18 секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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