"Организация госпереворота" в Словакии: в ГУР ответили на обвинения Братиславы

В ГУР внимательно изучили выдвинутые обвинения и дали жесткий ответ.

https://glavred.info/ukraine/organizaciya-gosperevorota-v-slovakii-v-gur-otvetili-na-obvineniya-bratislavy-10635791.html Ссылка скопирована

В ГУР ответили на обвинения Словакии / Коллаж: Главред, фото: Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine, Pixabay/Leonhard_Niederwimmer

Важно:

В ГУР опровергли обвинения в причастности к организации протестов

В ВСУ нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины жестко отреагировало на заявления словацких официальных лиц, которые обвинили ГУР в причастности к организации протестов в Словакии.

В ГУР опровергли обвинения в причастности к организации протестов бойцами так называемого "Грузинского легиона", который якобы подчинены военной разведке Украины.

видео дня

"31 января 2025 года официальные лица Словацкой Республики во время пресс-конференции выдвинули обвинения в адрес Главного управления разведки Министерства обороны Украины - якобы военнослужащие "подчиненного" ГУР МО Украины Грузинского национального легиона были причастны к организации протестов в Словакии с целью подготовки к государственному перевороту", - говорится в заявлении ГУР.

Сообщается, что в ГУР внимательно изучили выдвинутые обвинения, "поскольку гибридные и информационные операции, направленные на подрыв ситуации в европейских странах, сеяние раздора как внутри государств, так и между европейскими партнерами, являются чрезвычайно серьезной угрозой для Украины, которая при поддержке цивилизованного мира героически противостоит российской вооруженной агрессии".

"ГУР МО Украины решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словацкой Республике", - подчеркивается в документе.

В ГУР подчеркнули, что находятся в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО.

"Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно - за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды", - резюмировали в разведке.

Что известно о "Грузинском легионе"

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион", - говорится в заявлении.

Относительно Международного Легиона ГУР МО Украины в украинской разведке заявили, что "он является многонациональным подразделением активных действий, которое принимает непосредственное участие в боях с российскими оккупационными войсками на горячих участках фронта и, конечно, не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза".

"Что касается упомянутого на пресс-конференции лица (Мамука Мамулашвили – ред.), то он не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР МО Украины. Свой контракт с Международным Легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его", - говорится в заявлении ГУР.

Ранее сообщалось о том, что Словакия депортирует украинца. В Словакии на фоне крупных антиправительственных протестов местная полиция заявила о намерении депортировать гражданина Украины из-за якобы угрозы государственного переворота.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности блокирования всей помощи Украине от Европейского Союза, если президент Владимир Зеленский не возобновит транзит российского газа через украинскую территорию.

Как писал Главред, Министерство иностранных дел Украины жестко ответило на хамские заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В МИД Украины расценивают эти очередные абсурдные заявления из Словакии как попытку перебросить ответственность за собственные провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров.

Другие новости:

Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред