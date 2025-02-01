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Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

Элина Чигис
1 февраля 2025, 12:49
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Максим Галкин показал маленького проказника.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин отправился к семье на Кипр / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин показал собаку Рокки
  • Юморист засветил дом на Кипре

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей из страны-оккупанта, сейчас находится на Кипре.

На своей странице в соцсетях юморист показал собаку Рокки, которого он с супругой Аллой Пугачевой завели, когда были в Израиле.

видео дня

На видео Рокки разорвал бумажный пакет, а сын Галкина – Гарри пытался его забрать, но все же Максим сказал отдать домашнему любимцу его "игрушку".

"С каждым пакетом у нас вот такое происходит", — отметил Галкин.

Также видно, что диван и пол в доме были усыпаны кусочками пакета.

Рокки всегда разрывает бумажные пакеты
Рокки всегда разрывает бумажные пакеты / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин
Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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