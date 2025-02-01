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Февраль принесет несколько магнитных бурь: какие дни будут самыми сложными

Даяна Швец
1 февраля 2025, 01:00
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Ученые предупреждают, что эти явления могут влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей.
Февраль принесет несколько магнитных бурь: какие дни будут самыми сложными
Геомагнитные бури в феврале 2025 / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Главное:

  • Когда ждать магнитных бурь в феврале
  • Как защититься от воздействия магнитных бурь

В феврале 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может вызвать серию магнитных бурь различной интенсивности. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в течение февраля состоится несколько геомагнитных бурь.

Какими будут магнитные бури в феврале?

Наиболее интенсивные бури прогнозируются на такие даты:

видео дня
  • 2 февраля - сильная магнитная буря (Кр 5)
  • 3-5 февраля - умеренная буря (Кр 4)
  • 10 февраля - умеренная буря (Кр 4)
  • 11 февраля - мощная буря (Кр 5)
  • 12 февраля - умеренная буря (Кр 4)
  • 13 февраля - сильная буря (Кр 5)
  • 14-15 февраля - умеренная буря (Кр 4)
  • 20 февраля - буря от слабой до умеренной
  • 27-28 февраля - умеренная буря (Кр 4)

Прогнозы могут меняться, поэтому ученые рекомендуют следить за обновлениями и своевременно реагировать на предупреждения о магнитных бурях.

Как уменьшить влияние магнитных бурь?

  • Придерживайтесь стабильного режима дня: старайтесь ложиться спать в одно и то же время.
  • Правильно питайтесь: ограничьте потребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Увеличивайте в рационе количество овощей, фруктов, орехов, а также пейте много воды и травяного чая (ромашковый, мятный).
  • Заботьтесь о здоровье сердца: если есть проблемы, обязательно проконсультируйтесь с врачом и имейте при себе необходимые лекарства.
  • Сохраняйте спокойствие: избегайте стрессовых ситуаций, практикуйте релаксацию, медитацию или дыхательные упражнения.
  • Физическая активность: устраивайте легкие прогулки на свежем воздухе, растяжку или йогу.
  • Ограничьте время перед экранами: уменьшайте использование гаджетов, чтобы снизить нагрузку на нервную систему.
  • Прислушивайтесь к своему организму: если чувствуете недомогание, уменьшайте физические нагрузки и дайте себе время на отдых.
магнитная буря, влияние магнитной бури
Симптомы магнитной бури / Инфографика Главред

Магнитные бури - последние новости

Как сообщал Главред, 29 января в Украине началась мощная магнитная буря. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 55 солнечных пятен.

Следующая магнитная буря накроет страну уже 6 февраля. Метеорологи объяснили, какой будет ее мощность.

Больше новостей о погодных явлениях:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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