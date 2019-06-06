Стало известно, когда суд Амстердама огласит решение по "скифскому золоту"

6 июня 2019, 21:50

Нидерланды отказались возвращать экспонаты музеям аннексированного Россией Крыма.

Скифское золото
Экспонаты выставки "скифского золота"

Апелляционный суд Амстердама 16 июля огласит решение по экспонатам выставки "Крым - золотой остров в Черном море", известным как "скифское золото", которые перед оккупацией Россией Крыма выставлялись в Нидерландах в музее Аллард Пирсон.

"Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" в Украину будет оглашено 16 июля 2019 года. Поэтому ждем решения", - говорится в сообщении Министерства юстиции Украины.

Напомним, Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев должна быть возвращена Украине.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником Херсонес Таврический и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

После аннексии Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

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Россия суд Крым Скифское золото Нидерланы Украина
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