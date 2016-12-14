В Нидерландах суд решил вернуть Украине скифское золото

Служители Фемиды пришли к выводу, что предметы — часть культурного достояния украинского государства.
В Амстердаме (столица Нидерландов) окружной суд решил вернуть Украине артефакты выставки "Крым: золото и секреты Черного моря".
Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на данные пресс-секретаря суда.
По данным агентства, служители Фемиды пришли к выводу, что скифское золото является частью культурного достояния нашей страны.
"... принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев", — такое решение огласила председательствующий судья Дудок ван Хил, пишет УНИАН.
Напомним, в начале февраля 2014 года более тысячи артефактов из коллекции скифского золота были вывезены в Нидерланды для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", организованной в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
В коллекцию входят экспонаты пяти музеев, в частности, четырех крымских. В момент вывоза артефактов Крым еще не аннексировала РФ. Выставка была закрыта в конце августа 2014 года, но западный музей не хотел возвращать предметы до окончания судебного спора между Украиной и захваченным полуостровом.