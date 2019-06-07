Херсонский прогулочный катер затонул в Будапеште: найдены тела 19 туристов

Катер затонул в Будапеште 29 мая / GETTY IMAGES

Спустя 9 дней после ужасной аварии у Венгерского парламента на Дунае, в результате которой за 7 секунд ушел под воду херсонский прогулочный катер Русалка с 33 корейскими туристами на борту, полиция сообщила подробности спасательной операции.

По информации, нашли тело еще одной южнокорейской туристки и тело члена венгерского экипажа. Отметим, что труп члена экипажа унесло вниз по течению на 21 километр.

В настоящее время спасатели продолжают поиски тел еще 9 человек - 8 южнокорейских туристов и одного венгерского члена экипажа. Ситуация осложнена тем, что после аварии шли дожди, и течение у реки слишком сильное, тела унесло вниз по течению на десятки километров.

Читайте также7 трупов, 21 человек пропал: в затонувший в Будапеште теплоход врезалось судно под управлением украинцаОтметим, всего на борту прогулочного теплохода было 35 человек – 33 туриста и два члена экипажа. Общее число жертв – 19.

Спаслись всего 7 человек, в день аварии на дне Дуная 29 мая спасатели нашли 7 тел.

Добавим, что 33 корейских туриста находились на прогулочном теплоходе Русалка без спасательных жилетов.

В МИД Южной Кореи уточнили, что большая часть путешественников была среднего возраста. Самому старшему - более 70 лет, а самому младшему - 6 лет.

Ттрагедия произошла на пятый день из девятидневного тура корейцев по Хорватии, Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии и Германии.

В роковой день крупный корабль Viking Sygin на огромной скорости влетел в прогулочный катер Русалка.

Также в СМИ появилась информация, что затонувший прогулочный катер Русалка построили в Херсоне в 1949 году, и ему уже исполнилось 70 лет.

Напомним, управлял судном Viking Sygin, которое ударило прогулочный катер Русалка с 33 корейскими туристами и двумя членами экипажа на борту, украинец.