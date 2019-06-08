Папа Франциск обновил молитву Отче наш: народ и священники негодуют

Папа Римский изменил молитву Отче наш / фото: EPA/UPG

Папа римский Франциск изменил итальянский перевод текста молитвы Отче наш. Обновленная редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей.

По информации, теологи и католические священнослужители работали над изменениями текста более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая.

Таким образом, в обновленной версии молитвы слова "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению", пишут итальянские СМИ.

Отметим, папа Франциск говорил о необходимости изменить текст Отче наш еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.

"Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения... Это плохой перевод, потому что здесь говорится о боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, - это сатана, это роль сатаны", - объяснял понтифик.

Франциск также отмечал, что изменения уже вносились в переводы молитвы на ряд других языков, в том числе на французский.

Смущает людей

Реакция на действия понтифика оказалась весьма неоднозначной. Часть католических иерархов поддержали позицию Франциска, однако нашлись и убежденные противники такой трактовки.

Редактор издания Catholic World News Филип Лоулер сказал New York Times, что считает критику традиционного перевода необоснованной.

"Папа Франциск имеет привычку говорить вещи, которые смущают людей, и это одна из таких вещей", - говорит он.

Уволить папу

Многие пользователи соцсетей также остались недовольны изменением текста молитвы, а некоторые из них даже предложили "уволить" Франциска с занимаемой должности.

На действия папы отреагировали и в Русской православной церкви. Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков сказал агентству РИА Новости, что в нынешней версии молитвы никаких богословских неточностей нет.

Читайте такжеУ входа собора Парижской Богоматери появилась восковая копия Папы Римского Франциска"Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание - так и оставим", - сказал он.

"Отче наш", - единственная молитва, текст которой, согласно Евангелиям, был дан ученикам непосредственно Иисусом, и она наиболее широко распространена среди верующих христиан по всему миру.

Напомним, ранее папа Римский Франциск поцеловал ноги суданским лидерам, но своего не добился.

Также ранее Папа Римский запустил интернет-сервис "Кликни и молись".