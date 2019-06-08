Папа Франциск обновил молитву Отче наш: народ и священники негодуют

В обновленной версии молитвы слова "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению".
Папа римский Франциск изменил итальянский перевод текста молитвы Отче наш. Обновленная редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей.
По информации, теологи и католические священнослужители работали над изменениями текста более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая.
Таким образом, в обновленной версии молитвы слова "не введи нас во искушение" будут заменены на "не дай нам поддаться искушению", пишут итальянские СМИ.
Отметим, папа Франциск говорил о необходимости изменить текст Отче наш еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.
"Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения... Это плохой перевод, потому что здесь говорится о боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, - это сатана, это роль сатаны", - объяснял понтифик.
Франциск также отмечал, что изменения уже вносились в переводы молитвы на ряд других языков, в том числе на французский.
Смущает людей
Реакция на действия понтифика оказалась весьма неоднозначной. Часть католических иерархов поддержали позицию Франциска, однако нашлись и убежденные противники такой трактовки.
Редактор издания Catholic World News Филип Лоулер сказал New York Times, что считает критику традиционного перевода необоснованной.
"Папа Франциск имеет привычку говорить вещи, которые смущают людей, и это одна из таких вещей", - говорит он.
Уволить папу
Многие пользователи соцсетей также остались недовольны изменением текста молитвы, а некоторые из них даже предложили "уволить" Франциска с занимаемой должности.
На действия папы отреагировали и в Русской православной церкви. Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков сказал агентству РИА Новости, что в нынешней версии молитвы никаких богословских неточностей нет.
Читайте такжеУ входа собора Парижской Богоматери появилась восковая копия Папы Римского Франциска"Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание - так и оставим", - сказал он.
"Отче наш", - единственная молитва, текст которой, согласно Евангелиям, был дан ученикам непосредственно Иисусом, и она наиболее широко распространена среди верующих христиан по всему миру.
Напомним, ранее папа Римский Франциск поцеловал ноги суданским лидерам, но своего не добился.
Также ранее Папа Римский запустил интернет-сервис "Кликни и молись".