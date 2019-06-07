"Не было никакой Украины": Путин "оправдал" желание украинцев быть независимыми

Путин "оправдал" желание Украины быть независимой / Reuters

Лидер России Владимир Путин в очередной раз прошелся по желанию Украины быть независимой.

"В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь, по сути, вошла в состав империи. Они не входили как украинцы — русские. Там определялась что? История, язык, вера, религия. И все считали себя русскими … Украина — у края, на краю империи все это формировалось", — заявил Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, идею национальной идентичности украинцам внушили фашисты.

Читайте также"Два братских народа без позитива": Кремль прокомментировал желание Порошенко наладить "холодный мир" с РФ"…близость к европейской культуре, к католическому миру, частичное вхождение этих территорий в католическую Польшу – у части населения сформировало желание ближе быть вот к той части Европы. Вполне законное желание на самом деле, и ничего здесь нет предосудительного. Перед Первой Мировой войной страны, готовясь к войне с Россией, начали развивать идею украинской идентичности – естественное дело – расшатывая своего потенциального противника, пытаясь его разделить, че-то от него оторвать. Эту идею подхватывали, развивали, и у части населения действительно формировалась собственная идентичность. Ничего страшного здесь нет. Это естественный процесс… Мы относимся к этому с пониманием и уважением", – снисходительно прокомментировал он.

Аналогично все складывается и с Беларусью, добавил Путин.

Ранее Путин сравнил РФ с обезьяной, отвечая на вопрос, собирается ли Россия вмешиваться в торговую войну США и Китая.

Напомним, у Путина сравнили Украину с фашистской Германией, но украинцы и русские один народ. В Украине, как когда-то в фашистской Германии, укрепляется крайне правая националистическая идеология, считает Патрушев.