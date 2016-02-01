У Путина сравнили Украину с фашистской Германией, но украинцы и русские один народ

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев полагает, что на территории России и Украины живет один народ, который сегодня разделен.

Об этом он заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, пишет РИА Новости.

"Исторически сложилось так, что в России и в Украине проживает один народ, который в настоящее время разделен. Сейчас украинцев убеждают в том, что русские — их закоренелые враги.

В Украине, как когда-то в фашистской Германии, укрепляется крайне правая националистическая идеология. Молодежь воспитывается по учебникам, в которых проводится мысль, что вся история Украины есть история борьбы за независимость от России", — сказал Патрушев.

Выбранный Киевом вектор развития фактически поставил Украину под внешнее управление. Страна утрачивает свой суверенитет, самостоятельность принятия решений во внутренней и внешней политике. Экономику государства уже контролируют западные компании, а ведущие министерства возглавляют получившие украинское гражданство иностранцы, — сказал он.

Он также считает, что США и Европейский союз "организовали в Украине государственный переворот, в результате которого к власти пришли силы, проводящие антинародную и антироссийскую политику".

В то же время он считатет, что российско-американские отношения оказывают ключевое влияние на международную ситуацию.

"России и США необходимо вернуться к "нормальному диалогу", и, в частности, укреплять сотрудничество в сфере контроля над вооружением", — говорит он.

"Мы заинтересованы в выстраивании полноценного партнерства с США на основе совпадающих интересов, в том числе в экономической сфере, и с учетом ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной обстановки в целом. Необходимо вернуться к нормальному диалогу, укреплять сотрудничество в сфере контроля над вооружением, решением вопросов нераспространения оружия массового уничтожения", — сказал Патрушев.

Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский объяснил новую задумку Кремля по Украине.

фото: eer.ru