В России похвастались новым смертоносным ракетным комплексом Сосна

ЗРК Сосна сделали предварительную презентация / Фото: Звезда

В России в рамках подготовки к форуму Армия-2019 презентовали широкой публике зенитный ракетный комплекс Сосна на базе БМП-3.

"На форуме Армия-2019 впервые покажут новейший зенитный комплекс Сосна на шасси БМП-3. Именно в таком варианте система пойдет в войска. Изначально ее размещали на тягаче МТЛБ, - сообщает российский телеканал Звезда.

Авторы сделали для непосвященных короткую презентацию. Отмечается, что ракеты комплекса находятся в лазерном луче, а управление оружием происходит с помощью многоканальной автоматической оптико-электронной системы.

В презентации подчеркивается уникальность работы Сосны. Комплекс якобы устойчив к любым метеоусловиям и может использоваться в любое время суток. Также констатируется, что двенадцать транспортно-пусковых контейнеров могут крепиться практически на любое шасси.

"Управляют машиной и осуществляют стрельбу по воздушным, наземным и даже морским целям всего два человека: механик-водитель и оператор-наводчик", — добавили в РФ.

В России похвастались, что комплекс может поражать цели, находящиеся на высоте до 5 км и на расстоянии до 10 км. Также заявили о сложном вычислении машины, поскольку наведение происходит в оптическом диапазоне.

Напомним, на временно оккупированной территории Донбасса ОБСЕ, неподалеку от поселка Широкая Балка, 12 апреля зафиксировал два миномета 2Б14 Поднос калибра 82 мм., а 13 апреля было зафиксировано два танка Т-72, которые находились в жилом районе поселка Сосновское.