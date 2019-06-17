Прямо в суде преставился обвиненный в шпионаже бывший президент Египта

Мухаммед Мурси умер во время судебного заседания / EPA / UPG

17 июня в Киаре скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

По информации, он умер после потери сознания во время судебного заседания.

Мурси взял слово, выступил и упал сразу после того, как судья принял решение отложить заседание.

Отмечается, что 67-летнему Мурси было предъявлено обвинение в шпионаже, и это заседание как раз касалось шпионажа.

Добавим, что Мурси стал президентом Египта в 2012 году, а спустя год его свергли в результате переворота. Первый тур президентских выборов в Египте прошел 23-24 мая 2012 года. 28 мая 2012 года Высшая комиссия по выборам президента Египта подтвердила выход кандидата от Братьев-мусульман Мухаммеда Мурси и последнего премьер-министра времен Хосни Мубарака Ахмеда Шафика во второй тур президентских выборов. Мурси занял первое место, набрав 5 миллионов 764 тысячи голосов. За Шафика, занявшего второе место, проголосовали 5 миллионов 505 тысяч пришедших на выборы.

Второй тур выборов президента Египта прошел 16 и 17 июня 2012 года. 24 июня 2012 года Высшей комиссии по выборам президента было объявлено, что кандидат от ассоциации Братья-мусульмане Мухаммед Мурси победил на первых после свержения Хосни Мубарака выборах главы государства в Египте. За Мурси проголосовали 13,23 миллиона избирателей, что составило 51,7% от общего числа проголосовавших.

С 2013 года он отбывал наказание по нескольким обвинениям, в частности в шпионаже и подделке документов для участия в президентских выборах в 2012 году. Суд приговорил его к семи года лишения свободы.

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Мухаммед Мурси исповедовал суннитский ислам. У него двое сыновей, Ахмед и Омар, которые родились в Калифорнии и являются гражданами США.

Напомним, 21 апреля 2015 года египетский суд приговорил Мурси и 12 лидеров движения Братья-мусульмане к 20 годам тюрьмы. Их обвиняли в подстрекательстве к убийству шести демонстрантов во время беспорядков под резиденцией президента в декабре 2012 года.

Также ранее сообщалось, экс-президенту Египта смертную казнь заменили пожизненным заключением.