Трюдо знатно потроллил Трампа: появилось уморительное видео

Трюдо посмеялся над Трампом / скриншот

Известный своим паническим страхом перед грязью (мизофобия), президент Соединенных штатов Америки 73-летний Дональд Трамп стал объектом тонкого троллинга премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Вот как все было. 47-летний Трюдо во время встречи с Трампом специально кашлянул. Трамп как раз в этот момент отвечал на вопросы журналистов.

А Трамп ненавидит, когда в его присутствии кто-то кашляет. И хотя он не стал делать замечание Трюдо, но лицо американского лидера красноречиво показало, как ему жутко не понравился рефлекторный акт канадского политика, пишет The Independent.

Justin Trudeau coughing in front of Trump in the Oval Office is all you need to see today pic.twitter.com/PrLhuzqbSJ — Scott Dworkin (@funder) 20 июня 2019 г.

Отметим, это видео активно обсуждается в Сети. Народ называет Трюдо "мастером троллинга" и смакует кислую реакцию на лице Трампа. "В любое время, кашель, кашель", "Он сделал мой день", - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных активистов пошутил над своей прической.