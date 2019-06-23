Трюдо знатно потроллил Трампа: появилось уморительное видео

23 июня 2019, 11:59

47-летний премьер-министр Канады во время встречи с Трампом специально кашлянул.

Трюдо посмеялся над Трампом
Трюдо посмеялся над Трампом / скриншот

Известный своим паническим страхом перед грязью (мизофобия), президент Соединенных штатов Америки 73-летний Дональд Трамп стал объектом тонкого троллинга премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Вот как все было. 47-летний Трюдо во время встречи с Трампом специально кашлянул.  Трамп как раз в этот момент отвечал на вопросы журналистов.

А Трамп ненавидит, когда в его присутствии кто-то кашляет. И хотя он не стал делать замечание Трюдо, но лицо американского лидера красноречиво показало, как ему жутко не понравился рефлекторный акт канадского политика, пишет The Independent.

Отметим, это видео активно обсуждается в Сети. Народ называет Трюдо "мастером троллинга" и смакует кислую реакцию на лице Трампа. "В любое время, кашель, кашель", "Он сделал мой день", - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп  на ежегодной конференции консервативных активистов пошутил над своей прической.

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шутка троллинг Дональд Трамп Джастин Трюдо
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