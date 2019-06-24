Гончаренко устроил новый скандал на заседании ПАСЕ и получил замечание

Алексей Гончаренко / УНИАН

Во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы народный депутат Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.

Как передает РБК, Гончаренко стал шуметь и кричать после спича Шешеля об аннексии Крыма Россией.

Сербский политик заявил, что "крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как другие", пишет издание.

Отмечается, что в итоге Гончаренко сделали замечание, а Шешель получил возможность закончить свое выступление.

Как ранее сообщалось, Гончаренко устроил перформанс на заседании ПАСЕ – надев по время своего выступления громадные зеленые защитные перчатки.