Гончаренко устроил новый скандал на заседании ПАСЕ и получил замечание

Алексей Гончаренко стал шуметь и кричать во время выступления серба Александра Шешеля.
Во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы народный депутат Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке.
Как передает РБК, Гончаренко стал шуметь и кричать после спича Шешеля об аннексии Крыма Россией.
Сербский политик заявил, что "крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как другие", пишет издание.
Отмечается, что в итоге Гончаренко сделали замечание, а Шешель получил возможность закончить свое выступление.
Как ранее сообщалось, Гончаренко устроил перформанс на заседании ПАСЕ – надев по время своего выступления громадные зеленые защитные перчатки.