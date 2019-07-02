В сад британца с неба шмякнулся труп путешественника

В Лондоне с неба упал труп / Reuters

Небо радует жителей Объединенного королевства необычными сюрпризами. В воскресенье, 30 июня, в Лондоне прямо в сад одного из жителей района Клэпхэм с неба свалился труп.

По информации, труп грохнулася всего в метре от дядечки, который в этом время спокойно загорал у себя в саду.

Необычный инцидент произошел около 15 часов по местному времени, передает Русская служба ВВС.

Очевидец, который проживает в этом районе, рассказал копам, что услышал шлепок и выглянул из окна. Тогда его взору открылась устрашающая картина - он увидел тело и брызги крови на стенах дома своих соседей.

Позже стало известно, что труп мужчины выпал из отсека шасси самолета авиакомпании Kenya Airways при подлете к столичному аэропорту Хитроу.

Читайте такжеБезумное чаепитие. В сад британца с неба упала мертвая акулаВ Скотленд-Ярде предполагают, что тело принадлежало безбилетнику, который решил таким образом путешествовать. Пассажир взял с собой воду и еду, которую позднее обнаружили в отсеке шасси, где прятался мужчина. Перелет из Найроби в Лондон длится почти 9 часов.

Добавим, что в полиции пока не смогли установить личность предполагаемого "зайца".

По информации, попытки совершить перелет без билетов в отсеке шасси довольно распространенное явление. Однако даже в случаях, когда долететь до места назначения удается, организм человека страдает от тяжелых последствий из-за переохлаждения и нехватки кислорода.

Напомним, ранее в сад британца с неба упала мертвая акула.