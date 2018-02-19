Безумное чаепитие. В сад британца с неба упала мертвая акула

Джеймс Хилл, проживающей в городе Уитстабл, графство Кент, Великобритания внезапно обнаружил в своем саду рухнувшую с неба мертвую кошачью акулу.

Такое сообщение опубликовало британское издание Daily Mail.

Согласно обнародованным данным, мужчина пил чай у себя на кухне. Затем в помещение зашел его отец и спросил, как называется акула длиной приблизительно в 60 сантиметров и со сплющенным носом. Когда сын поинтересовался, зачем это ему, то мужчина объяснил, что такая рыба лежит у них в саду.

По словам Хилла, рыба выглядела так, будто скончалась пару суток назад. "Это самое глупое, что со мной когда-либо случалось, и я не знаю, как об этом рассказать: "Знаешь ли, я как раз наливал себе чай, когда акула упала в мой сад"", — заявил он работникам СМИ.

Отец и сын решили, что акулу выронила чайка, переоценившая свои силы и не сумевшая донести добычу до гнезда.

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