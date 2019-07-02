Путинские вояки побряцали и похвастались новым оружием: опубликовано видео

Испытания ПРО / скриншот из видео

Руководство Минобороны РФ побахвалилось видеороликом, снятом на испытаниях очередной противоракетной системы ПРО.

По их данным, российские военные осуществили пуск на полигоне Сары-Шаган (Казахстан) и поразили поразили условную цель.

"Противоракета подтвердила заложенные в ней характеристики", −заявили в Минобороны РФ.

К слову, система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил РФ, и по словам военных, предназначена в первую очередь для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Напомним, ранее боевики "спалились" на использовании новейшего российского оружия на Донбассе. Позднее авторитетный журнал National Interest назвал основное оружие РФ в возможной войне против Украины.