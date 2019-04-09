Боевики "спалились" на использовании новейшего российского оружия на Донбассе: опубликованы фото

Боевики вели обстрел позиций ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе из новейших артиллерийских систем российского производства - модели Краснополь.

Такое сообщение было опубликовано на странице пресс-центра ООС в социальной сети Facebook. Крайний эпизод использования противником новейших образцов вооружения РФ был зафиксирован 5 апреля.

"Анализ найденных на месте обстрела обломков снарядов свидетельствует о применении оккупантами управляемых артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм типа "Краснополь". Снаряды данного типа находятся на вооружении артиллерийских подразделений вооруженных сил РФ, а серийное производство осуществляется концерном "Калашников", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Напомним, ранее авторитетное западное издание National Interest в жестком стиле раскритиковали новейшее российское зенитное оружие. До этого в Киеве провели выставку российского оружия, изъятого у террористов у на Донбассе.