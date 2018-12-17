National Interest жестко раскритиковали новейшее российское зенитное оружие

"Панцирь-С1" / ИноСМИ

Продвигаемая российскими оружейниками как новейшая зенитная боевая система "Панцирь-С1" в Сирии показала свою неспособность обнаруживать и сбивать беспилотные летательные аппараты.

Соответствующее сообщение было опубликовано в авторитетном западном специализированном издании National Interest. Согласно обнародованным данным, россияне успели продать "Панцирь-С1" властям Алжира, Ирака, Омана, Сирии и ОАЭ.

Однако во время боевых действий, которые вели войска сирийского диктатора Башара Асада против войск оппозиции, система показала себя очень неоднозначно. Как утверждает военный эксперт Виктор Мураховский, "Панцири" ничего не смогли противопоставить ни боевым беспилотникам, ни самолетам-бомбардировщикам Израиля.

Читайте также"Зона запрета доступа". Эксперты раскрыли, сколько военных России орудует в Крыму"В реальной боевой ситуации "Панцирь" не оправдал надежды, которые на него возложили. Первого июля 2018 года произошла первая атака беспилотников, во время которой три аппарата из группы смогли пролететь над российской базой и сбросить девять взрывных устройств. Еще три беспилотника были сбиты системой Панцирь-С1 в ходе запуска 13 ракет", − считает он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт "слил" инсдайдерскую информацию о провале российских зенитных комплексов.