Военный эксперт слил инсайдерскую информацию о провале российских зенитных комплексов

Панцирь-С1 не оправдал возложенных на него надежд / Википедия

Военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский поделился инсайдерской информацией о работе российских зенитно-ракетных комплексов.

Речь идет о комплексах "Панцирь-С1", которые стоят на вооружении на сирийской базе "Хмеймим", уточнил он на своей странице в Facebook.

"До апреля 2018 года в качестве ЗРК малой дальности, прикрывающих базу, российскими военными использовались комплексы "Панцирь-С1" (за поставками этих комплексов в Сирию стояло и стоит могучее лобби "Ростеха"). Однако в реальной боевой обстановке "Панцирь" не оправдывает возложенных на него надежд. И об этом свидетельствуют сами офицеры ПВО, стоящие на боевом дежурстве в Латакии", – рассказал Мураховский.

По его данным, малоскоростные и малоразмерные цели (к ним относятся и военные БПЛА) "Панцирь" практически не фиксирует – зато регулярно сбивает с толку операторов, сообщая о ложных целях, например, о летающих вокруг базы крупных птицах.

Отметим, что "Панцирь-С1" — это самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс, который принят на вооружение в 2012 году. Он предназначен для наземного и морского базирования.

Ранее в Сети появилось зрелищное видео ракетных стрельб ВСУ на учениях. Бойцы украинской армии стреляли сразу из нескольких видов вооружения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "власти" Крыма занервничали из-за учений ВСУ в Азовском море. "Вице-спикер парламента" аннексированного полуострова напомнил об "охране российской границы".