В Сети появилось зрелищное видео ракетных стрельб ВСУ на учениях

Ракетный залп / СНБО

Бойцы ВСУ провели боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов С-300 различных модификаций ("Бук", "Тор", "Оса-АКМ") – в рамках учений на полигоне "Ягорлык".

Соответствующее сообщение, во вторник, 2 ноября, было опубликовано представителями пресс-службы Совет национальной безопасности и обороны. Согласно обнародованным данным, в учениях принимали участие подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и зенитно-ракетные войска украинских ВВС.

"Определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны", − цитирует пресс-служба высказывание о целях учений секретаря СНБО Александра Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "власти" Крыма занервничали из-за учений ВСУ в Азовском море.