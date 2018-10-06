"Власти" Крыма занервничали из-за учений ВСУ в Азовском море

Бронекатер проекта "Гюрза" / Wikimedia

Так называемый вице-спикер "парламента" аннексированного Крыма Ефим Фикс прокомментировал планы Украины провести военные учения в Азовском море.

"Они способны только на провокации. Все подразделения Российской Федерации, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят каких-то серьезных вещей с украинской стороны", - цитирует Фикса РИА Новости.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.

В связи с этим часть Азовского моря в районе Бердянска и азовской Ялты закроют на время артиллерийских стрельб.