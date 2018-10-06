Украина закроет часть Азовского моря

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Часть Азовского моря в районе Бердянска и азовской Ялты закроют на время артиллерийских стрельб, которые запланированы на 9-12 октября в рамках учений ВСУ.

Об этом сообщил журналист, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

Клименко назвал координаты закрытой зоны и точный промежуток времени, в течение которого будут производиться стрельбы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.

До этого в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, создав там военно-морскую базу.