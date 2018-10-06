Украина закроет часть Азовского моря

Названы координаты закрытой зоны.
Часть Азовского моря в районе Бердянска и азовской Ялты закроют на время артиллерийских стрельб, которые запланированы на 9-12 октября в рамках учений ВСУ.
Об этом сообщил журналист, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.
Клименко назвал координаты закрытой зоны и точный промежуток времени, в течение которого будут производиться стрельбы.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ВСУ планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.
До этого в Киеве заявили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море, создав там военно-морскую базу.