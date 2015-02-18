Как распознать оружие из РФ на Донбассе: британцы опубликовали схемы

Посольство Великобритании в Украине опубликовало схему, по которой можно распознать оружие, которого нет на вооружении украинской армии.

Соответствующие фото опубликованы на официальной странице Twitter посольства Британии.

"Как распознать российский Панцирь-С1 (або SA-22), которого нет на вооружении в Украине", - под таким названием опубликовало схему.

"Мир обеспокоен #Дебальцево. Россия должна выполнить Минские соглашения и вывести оружие из Украины", - говорится в комментарии.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что воинские формирования самопровозглашенных ДНР и ЛНР применили современное оружие против украинских военных в районе Дебальцево.

Как известно, "Панцирь-С1" или "SA-22 Greyhound" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности.

Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.