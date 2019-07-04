В Польше занялись поиском свидетелей "геноцида поляков членами ОУН-УПА"

Польша ищет свидетелей бесчинств ОУН-УПА / Фото: Zaxid.net

Польский Институт национальной памяти объявил о розыске потерпевших лиц и свидетелей "геноцида со стороны ОУН-УПА, совершенного в период 1939-1945 гг."

Как сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине, в Люблине Комиссия по расследованию преступлений против польского народа ищет свидетельства "преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками".

Читайте такжеВ Польше обеспокоены "противоречивым" законом Украины об ОУН и УПАОтмечается, что в данный период времени было убито несколько десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности. Также упоминается о физическом, психическом издевательстве над поляками, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков. Историки утверждают, что людей польской национальности уничтожали физически или же заставляли покидать свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, всячески нарушая права человека.

"Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией", - сообщили в посольстве.

Напомним, посол Польши в Украине Бартош Цихотский направил открытое письмо руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины с протестом против "попыток отбеливания Степана Бандеры".