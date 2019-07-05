Херсонес внесли в вестник ЮНЕСКО как объект РФ

Расположенный в аннексированном Крыму Херсонес Таврический внесен в вестник ЮНЕСКО как российский объект.

Как рассказала в Facebook замминистра культуры Тамара Мазур, соответствующее издание на 43 сессии комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Баку распространяет российская делегация.

"Так дерзко Россия еще не действовала! Раздают прямо на сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО спецвыпуск вестника комиссии Нацкомиссии ЮНЕСКО РФ, в котором среди российских объектов всемирного наследия подают НАШ Херсонес Таврический!

Это недопустимое нарушение всех норм международного права, откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо ЮНЕСКО и ООН, которые неоднократно в своих документах на высшем уровне подтвердили, что Крым - это Украина!", - написала она.

Напомним, ранее российский телеканал "откусил" часть Украины на карте.