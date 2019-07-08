Россия "холодно" отреагировала на матерное обращение к Путину на Рустави 2

Мария Захарова высказалась относительно матерного обращения к Владимиру Путину на Рустави 2 / Reuters

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала матерное обращение к президенту Владимиру Путину, которое в эфире крупнейшего грузинского телеканала Рустави 2 озвучил журналист Георгий Габуния.

Спикер МИДа "холодно" отреагировала на маты в адрес главы государства, свидетельствуют ее слова, которые привел ТАСС.

"Беда Грузии", — прокомментировала Захарова обращение грузинского журналиста к Путину на Рустави 2.Ранее сообщалось, что Георгий Габуния в студии Рустави 2 записал обращение к Владимиру Путину, в котором обложил матами не только президент РФ, но и грубо высказался о его родителях.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила матерное обращение ведущего к российскому лидеру. Позже стало известно, что Рустави 2 прекратил вещание.