Секрет Большого Сфинкса раскрыт: ученые нашли тайную дверь "лабиринта ответов"

9 июля 2019, 05:27

Проход в задней части Сфинкса имеет уникальную природу.

Ученые разгадали тайну Сфинкса / vladtime.ru

Египетские фараоны оставили миру комнату-усыпальницу с ответами, убеждены египтологи. Доказательством этого стал найденный раскол на самой загадочной древней статуе нашей планеты - Большом Сфинксе на западном берегу Нила в Гизе. Эта находка только накалила интригу в исследовании.

Исследователь древних цивилизаций, Мэтью Сибсон заявил, что найденный Йоханом Ванслебеном в 1679 году проход в задней части Сфинкса, который хорошо изучил египтолог Огюст Мариетт в 1853 году, имеет уникальную природу.

"Мариетт признал это открытие как естественную трещину, хотя другие думали, что это был погребальный вал", - сказал Сибсон на канале в YouTube Древние архитекторы.

Современные ученые пришли к выводу, что в Египетских пирамидах найдена тайная дверь "лабиринта ответов". Тайна Сфинкса пала, говорят скептики, подчёркивая, что скрытое подземелье может стать ещё большей загадкой, если будет найдена не одна усыпальница фараона.

Отметим, потерянный лабиринт Египта описан в иероглифах, вполне вероятно, что пирамиды на плато Гиза строили специально для тайной комнаты.

Известно, что вершина пирамиды Джедефра разрушена. Египтологи не исключают, что описанная в иероглифах тайная комната фараона – фейк, выдумка. Неизвестно точное местонахождение усыпальницы фараона, возможно, в целях безопасности она была не на плато Гиза.

Найдена тайная дверь "лабиринта ответов" / vladtime.ru

Таким образом, в Египетских пирамидах найдена тайная дверь "лабиринта ответов". Но эксперты пока не спешат с официальными выводами, так как в случае провала гипотезы пострадает репутация не одного авторитетного эксперта, пишет vladtime.

Напомним, ранее была раскрыта еще одна тайна пирамиды Хеопса - под усыпальницей нашли базу пришельцев.

Также ранее была разгадана главная тайна знаменитой пирамиды Хеопса.

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