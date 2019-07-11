"Е* твою мать, Володя": в Сети показали еще одно видео с матами телеведущего в адрес Путина

Крыть матом Владимира Путин на грузинском ТВ является традицией / Reuters

Нецензурную лексику в адрес президента России Владимира Путина грузинские телеведущие использовали задолго до скандального случая с журналистом Георгием Габунией.

Как подчеркнул на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский, еще в 2013 году на грузинском ТВ один из ведущих смачно обложил российского лидера трехэтажным матом.

"Володя Путин, я твою маму е**л. *б твою мать, Володя", - эмоционального говорил грузинский ведущий.

"Кстати, материть Путина и его маму на грузинском ТВ, оказывается, старая традиция. Вот например видео 2013 года. Тогда вроде никто так не переживал, как в этот раз", – прокомментировал запись Казанский.

Напомним, в минувший понедельник, 7 июля, в Сети опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, записанное прямо в студии грузинского телеканала Рустави 2 ведущим Георгием Габунией. Оно изобиловало всяческими матерными оскорблениями президента РФ и, более того, его покойных родителей.