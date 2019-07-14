Украинец засветился на несогласованной акции протеста в Москве

Украинец приехал поддержать москвичей / Фото: скриншот из видео

В Москве на акции протеста против отмены регистрации оппозиционных кандидатов в Мосгордуму журналисты обнаружили гражданина Украины.

К украинцу для интервью подошел сотрудник телеканала Дождь. Видео опубликовано в Twitter.

Отвечая на вопрос об округе, на котором в Москве он проживает и отстаивает его интересы, мужчина признался, что приехал из Украины. Иностранный активист заявил, что пришел на митинг чтобы "здесь такая власть была, как сейчас в Украине".

Мужчина отметил, что Россия должна стремиться стать похожей на Украину, где президент страны Владимир Зеленский "разбирается с чиновниками", замешанными в коррупционных скандалах. Он добавил, что чиновники, которые "крадут" должны покинуть в России власть.

- а вы с какого округа?

- я с Украины pic.twitter.com/jpirMUxeGp — ⚡Николай Ламберт (@NikolassLambert) July 14, 2019

Напомним, в России неподалеку от Москвы погиб глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который ранее обучал президента Владимира Путина.