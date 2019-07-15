LOL: Тереза Мэй неуклюже станцевала под хиты легендарной Abba: в Сеть слили видео

Тереза Мэй решила оторваться / скриншот

Тереза Мэй решила оторваться в один из своих последних выходных на посту британского премьер-министра. 61-летняя новая "железная леди", или "робот", как ее называют оппоненты, непринужденно танцевала под легендарные хиты Abba, такие как Dancing Queen и Mamma Mia на фестивале Хенли.

Несколько видео с танцами Терезы Мэй появились в Сети, сообщает Reuters.

Добавим, что подтанцовка у Терезы Мэй тоже была - рядом с ней плясали ее муж и другие мужчины.

Добавим, что эти танцы премьер-министра Великобритании очень удивили пользователей Сети. Такого от Терезы Мэй точно никто не ждал. А некоторые пишут, что "ее будут больше помнить за танцевальные движения, чем за премьерство".

Напомним, ранее в сети заметили смену настроения Терезы Мэй при встрече с президентом РФ.