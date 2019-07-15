LOL: Тереза Мэй неуклюже станцевала под хиты легендарной Abba: в Сеть слили видео

15 июля 2019, 11:41

Подтанцовка у Терезы Мэй тоже была -  рядом с ней  плясали ее муж и другие мужчины

Тереза Мэй решила оторваться
Тереза Мэй решила оторваться / скриншот

Тереза Мэй решила оторваться в один из своих последних выходных на посту британского премьер-министра. 61-летняя новая "железная леди", или "робот", как ее называют оппоненты, непринужденно танцевала под легендарные хиты Abba, такие как Dancing Queen и Mamma Mia на фестивале Хенли.

Несколько видео с танцами Терезы Мэй появились в Сети, сообщает Reuters.  

Добавим, что подтанцовка у Терезы Мэй тоже была -  рядом с ней  плясали ее муж и другие мужчины.

Добавим, что эти танцы премьер-министра Великобритании очень удивили пользователей Сети. Такого от  Терезы Мэй точно никто не ждал. А некоторые пишут, что "ее будут больше помнить за танцевальные движения, чем за премьерство".

Напомним, ранее в сети заметили смену настроения Терезы Мэй при встрече с президентом РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Великобритания Танцы Группа ABBA Тереза Мэй
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:27
"Действия Башенко противоправные и неадекватные": Андрей Гривко
12:23
"Он выбрал неправильный путь":сердце Варфоломея обливается кровью из-за "войны" Епифания и Филарета Видео
12:13
Воскресный ливень в Киеве побил 57-летний рекорд
12:07
Тебе 20: Агонь отожгли в новом клипе в стиле Игры престолов Фото Видео
12:04
Притула откровенно признался, как он связан с Зеленским
11:52
Новая волна жары: синоптик рассказала, когда Украину раскалит до 30 градусов Видео
11:41
LOL: Тереза Мэй неуклюже станцевала под хиты легендарной Abba: в Сеть слили видео Видео
11:41
Вятрович прокомментировал предложение проводить декоммунизационные референдумы
11:33
В Слуге народа рассказали, кого стиснут в объятиях в коалиции в новой Раде
11:20
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в шестой серии Видео
11:18
Дело Вышинского: Москалькова прибыла в Киев, в ГПУ спрогнозировали освобождение журналиста Видео
11:10
"Не глава ячейки и не член": в Слуге народа сделали резонансное заявление о виновнике смертельного ДТП под Полтавой
11:04
Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появились жуткие фотографии
10:38
Сборная России выиграла мужскую Лигу Наций
10:29
Главные новости 15 июля: единственный способ закончить войну, минский процесс и смертельное ДТП под Киевом Видео
10:23
Курс валют на 15 июля: гривна отбила позиции перед долларом и евро
10:23
Похабное дежавю "пророссийскости" мнение
10:17
Известный тренер рассказал о страшной болезни
10:00
"Писька видна, вообще срамота": Дорофеева засветила формы в соблазнительном наряде
09:51
"Forza Atalanta": Малиновский прилетел в Италию подписывать контракт с Аталантой Видео
09:43
Погода 15 июля: Украину хорошенько "умоют" дожди
09:33
Отдубась реваншистов: в Сети появилась игра под выборы с Порошенко в главной роли
09:33
Де Рандами кинула вызов Аманде Нуньес
09:17
Ответ на вопрос "Who is Mr Zelensky?" уже ясен мнение Видео
09:11
"Только диалог с Кремлем": у Зеленского назвали единственный способ закончить войну на Донбассе Видео
09:04
Кадр дня: Болельщик попросил показать его по ТВ, чтобы не было скандала с женой
08:59
Немецкий экс-министр побахвалился и отметил неизбежность Северного потока-2
08:42
"Кровавая хунта" или Почему бурная реакция на телемост может быть вредней самого телемоста мнение
08:39
В партии Зеленского рассказали, что делать с декоммунизацией Видео
08:32
"Грановскому пи*дец": Суд вернул Куницкого в избирательный процесс Видео
08:30
Георгий Тука: Зеленскому нельзя общаться с Путиным тет-а-тет – он таких "зеленских" на переговорах жует пачками
07:55
"Минск обречен": Безсмертный рассказал о планах на очередной раунд переговоров в ТКГ
07:44
Как Порошенко унижает себя на глазах у всей Украины мнение
07:25
Маршрутка разбилась в ужасном ДТП под Киевом: 2 трупа, 18 человек в больнице Видео
07:22
Сокурсник Путина рассказал о спецоперации Кремля против Украины
07:07
С Днем бухгалтера 2019: прикольные поздравления и анимированные открытки Фото Видео
06:47
Украинцам не стоит ждать любви со стороны Европы мнение
06:34
Морги будут переполнены: астролог рассказал о влиянии лунного затмения 16 июля
06:25
Нибиру нагло захватит Россию: пророчество Ванги о пришельцах с планеты смерти подтвердилось - уфологи
06:02
Сорваные шапки, носохват и матерщина: как Порошенко "отжигает" в 2019 году Видео
05:39
Судный день 9 августа: Меркурий бабахнет по Солнцу и наступит конец света - астрофизики
05:21
Чтобы досадить Обаме: стало известно, почему Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном
04:55
Темная сторона силы: в ЦИК показали фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера Видео
04:37
"Он — бэээ": диетолог назвала особенности хорошего шоколада Видео
04:17
"Вы считаете, что я идиот?": и.о. главы ГФС, на которого наехал Зеленский, написал заявление об отставке Видео
03:58
Отказ от военного парада на День независимости: Пальчевский назвал позитив Видео
03:31
Итальянский футболист похвастал знакомством с популярными порнозвездами
03:12
В Киеве пройдет Большой Зе!Концерт: когда начало, и кто выступит
02:50
30 гривен за доллар: эксперт дал валютный прогноз на осень Видео
02:34
Встреча с Путиным будет для Зеленского "абсолютно вредным делом" — экс-разведчик
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять