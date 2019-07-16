В суде Амстердама рассказали, когда поставят точку в деле по "скифскому золоту"

Экспонаты выставки "скифского золота"

Окончательное решение, касающееся экспонатов выставки Крым - золотой остров в Черном море, Апелляционный суд Амстердама примет через 6-9 месяцев.

Во вторник, 16 июля, судьи приняли лишь промежуточное решение, говорится в сообщении на сайте Апелляционного суда.

Отмечается, что суду необходимо получить от сторон дополнительную информацию о праве собственности на экспонаты. Музей Алларда Пирсона имеет право хранить экспонаты, пока дело окончательно не будет решена в суде.

"Стороны получили два месяца, чтобы предоставить запрашиваемую информацию. Позже суд рассмотрит дело дополнительно. Окончательное решение можно ожидать через 6-9 месяцев", - подчеркнули в суде Амстердама.

Читайте такжеРоссия и Украина ведут судебную войну за скифское золото – NBC NewsНапомним, Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция "скифского золота" из крымских музеев должна быть возвращена Украине.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником Херсонес Таврический и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Аллард Пирсон 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

После аннексии Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивает на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.