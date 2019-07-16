Депутат Госдумы угрожает ввести в Украину танки, чтобы защищать газопровод

16 июля 2019, 17:06

Альтернативой танкам является "Северный поток"

Танки на красной площади
Леонид Калашников разразился угрозами в адрес Украины / Reuters

Депутат Государственной думы Леонид Калашников собрался защищать российские газопроводы, которые проходят по территории Украины при помощи танков.

Как передает Обозреватель, Леонид Калашников заявил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", что если Россия продолжит экспортировать газ в Европу через Украину, то на ее территорию придется ввести танки для охраны газопровода. Избежать этого якобы можно, только если построить "Северный поток".

"Нам что, танки ввести, чтобы охранять газопровод по территории Украины ?! Конечно, "Северный поток" построим!", - едко высказался Калашников.

Напомним, Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины потроллила Газпром. В НАК заявили, что готовы увеличить транзит газа в Европу в связи с ремонтными работами на российских газопроводах Северный поток и Ямал-Европа.

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Россия газ Северный поток Госдума РФ
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