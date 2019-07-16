В Италии вице-премьер взроптал по поводу грозящихся его убить украинцев

16 июля 2019, 18:53

По словам Маттео Сальвини, правоохранители нашли целый склад оружия, якобы принадлежащего группе украинцев.

Сальвини
Маттео Сальвини / Reuters

Вице-премьер-министр и глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини утверждает, что итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших его убийство.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Rai News 24.

"Я получил одну из многочисленных угроз жизни, какие мне поступают ежедневно. Спецслужбы идентифицировали группу украинцев, которые готовили покушение", — заявил Сальвини.

Чиновник рассказал о том, что далее правоохранители обнаружили арсенал боевого оружия на севере Италии, в том числе и ракету класса "воздух - воздух".

Напомним, в пятницу, 12 июля, суд города Павия (Италия) признал Виталия Маркива виновным соучастии в умышленном убийстве фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова (произошедшее во время военного конфликта на Донбассе 24 мая 2014 года возле Славянска, что на Донетчине). Украинцу назначили наказание в виде 24 лет тюремного заключения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков такое решение суда назвал "несправедливым  и позорным" и добавил, что оно будет опротестовано.    

Далее, нардеп и экс-глава Правого сектора Дмитрий Ярош предложил хватать итальянцев в Украине в отместку за Маркива.

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