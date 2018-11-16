Власть в Италии захватили чокнутые популисты

Министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо, преьмер Джузеппе Конте и глава МВД и вице-преьмер Маттео Сальвини

Сейчас эта троица улыбается - они только что послали куда подальше Еврокомиссию с ее бюджетными правилами, отказались изменять свой бюджет и заявили, что интересы итальянцев для них важнее, чем "дурацкие требования" евробюрократов из Брюсселя. Они горды собой!

На фото: два лидера двух популистских партий Италии, которые сформировали странную коалицию, а посредине - их марионетка - Дж. Конте, который просто обалдел от того, что из скромного адвоката неожиданно превратился в премьер-министра. От счастья у парня просто съехала крыша!

Но с ума сошла не только эта тройка итальянских безумцев. С ума сошло все итальянское общество, потому что социология показывает, что рейтинги двух популистских партий- "Лига Севера" и "Движения 5 звезд" продолжают расти. Впрочем, итальянцам не в первой впадать в безумие.

Гордым потомкам Римской империи явно нравиться этот "праздник непослушания", эта бравада и грубая риторика по отношению к Брюсселю.

Они, как наркоманы, потеряли связь с реальностью. Им нравится модель борьбы с еврочиновничеством Брюсселя. Они, наконец, нашли для себя тех, кто " виновен" во всех их несчастьях и получают кайф от того, что открыто игнорируют предписания Еврокомиссии. Итальянцы сейчас напоминают школьников, которые договорились все вместе не ходить на уроки и радуются тому что нашли в себе смелость ослушаться учителей и родителей.

Читайте такжеВице-премьер Италии обвинил Украину в церковном расколеИтальянская драма подходит к своему концу. На сцене разворачивается ее последнее действие- управление страной чокнутыми популистами. Впереди - трагедия.

Напомним кратко историю вопроса. Государственный долг Италии неуклонно растет и достиг уже умопомрачительных 2.3 трл евро или 132% к ВВП, тогда как нормативы ЕС требуют не более 60%. Для того, чтобы остановить сползание Италии к банкротству, Еврокомиссия договорилась с прошлым правительством Италии о том, что дефицит бюджета на 2019г. составит не более 0.9%. Однако, к власти неожиданно пришли популисты, которые объявили о программе увеличения социальных программ за счет дальнейшего увеличения суверенного долга. И разработали бюджет, который предусматривает дефицит в размере 2.4%. Еврокомиссия угрожает применить к Италии штрафные санкции в размере 0.5% от ВВП (около 9 млрд евро), но гордые макаронники заявили, что "не пойдут на поводу у чиновников."

Придурковатый вице- премьер Ди Майо (фото слева) вообще заявил, что с нынешней Еврокомиссией нечего иметь дело, потому, что через полгода будут перевыборы в Европарламент. Бывший общественный активист с непонятным образованием то ли курьера, то ли коммивояжёра, неожиданно ставший министром экономики(!!) Италии, формально, наверное, прав. Учитывая традиционный бюрократизм и неспешный стиль работы ЕС, нынешняя ЕК не успеет применить финансовые санкции к Италии в период своей каденции.

Читайте такжеУ Макрона отчитали Трампа за твитыНо Италия, тем не менее, будет наказана и очень жестоко. И накажет ее финансовый рынок. Как только инвесторы, держащие облигации итальянского правительства, придут к выводу, что итальянцы все-таки окончательно свихнулись, они начнут распродажи. Доходность облигаций резко пойдет вверх, и популисты не смогут обслуживать свой государственный долг. Угроза дефолта немедленно обвалит фондовый рынок и вызовет банковский кризис в Италии. Сотни тысяч итальянцев останутся без работы и выйдут на улицы. "Праздник непослушания", как обычно, закончится голодными бунтами. В Италии разразиться масштабнейший политический кризис, который в один день сметет эту улыбающуюся сейчас троицу.

Что ждет Италию впереди? Выбор, собственно, невелик.

1. Греческий вариант. Объявление дефолта и переход под управление МВФ и ЕС на многие годы. Вариант означает режим жесточайшей экономии, под неусыпным контролем кредиторов. Итальянцы станут очень бедными, их заставят работать за гроши, но есть надежда, что-как- то за 10-15 лет они вылезут из долгов.

2. Полное безумие. Шантаж ЕС со стороны Италии, угрозы разрушить всю финансовую систему евро, если ЕС не окажет финансовую помощь Италии или не спишет часть долга. В этом случае Италию будет ждать национальная катастрофа.