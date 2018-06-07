За отмену санкций против РФ и против мигрантов: что известно о новом правительстве Италии

Римский парламент выразил доверие новому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте. Теперь это правительство (которое уже нарекли популистским) официально пришло к власти.

Правительство Конте во внешней политике выступает за сближение с Россией. Конте поддерживает пересмотр западных санкций против Москвы. При этом новый кабинет является приверженцем НАТО, желая укрепить место Италии в Европе, пишет DW.

Вместе с тем оппозиция уже успела обвинить Конте в том, что тот никак не отреагировал на торговый конфликт между Евросоюзом и США.

Во внутренней политике новое правительство намерено ввести базовый месячный доход для самых бедных и радикально сократить налоги. Многие итальянцы и международные наблюдатели скептически отнеслись к данным планам, так как Италия и так уже страдает от огромного долгового бремени.

Кроме того, кабинет Конте пообещал ужесточить иммиграционную политику, ограничив в числе прочего приток мигрантов, увеличить количество изоляторов для мигрантов, подлежащих депортации, и ускорить высылку нелегальных беженцев, чтобы те "не бродили" по итальянским улицам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин одобрил решение о контрсанкциях.

Отметим, накануне вице-канцлер Австрии и лидер правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе предложил Евросоюзу прекратить санкции против России.