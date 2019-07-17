"Взаимодействие Зеленского и Путина": Волкер высказался об обмене пленными

17 июля 2019, 08:49

Спецпредставитель Госдепа США утверждает, что искренне надеется на согласие РФ обменяться пленными с Украиной.

Обмен пленными — Успешный обмен пленными между Украиной и РФ будет результатом взаимодействия Владимира Зеленского и Владимира Путина, полагает Курт Волкер
Успешный обмен пленными между Украиной и РФ будет результатом взаимодействия Владимира Зеленского и Владимира Путина, полагает Курт Волкер / Фото: Reuters

Если обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоится, — это будет результатом прямого взаимодействия президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Обмен пленными был бы важным шагом для укрепления доверия, написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

По словам дипломата, он искренне надеется, что Москва согласится обменяться пленными.

"…В случае успеха, — это будет результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина", — полагает спецпредставитель Госдепа.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц. 

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух стран.

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