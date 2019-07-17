"Взаимодействие Зеленского и Путина": Волкер высказался об обмене пленными

Успешный обмен пленными между Украиной и РФ будет результатом взаимодействия Владимира Зеленского и Владимира Путина, полагает Курт Волкер / Фото: Reuters

Если обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоится, — это будет результатом прямого взаимодействия президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Обмен пленными был бы важным шагом для укрепления доверия, написал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

По словам дипломата, он искренне надеется, что Москва согласится обменяться пленными.

"…В случае успеха, — это будет результатом прямого взаимодействия президентов Зеленского и Путина", — полагает спецпредставитель Госдепа.

Напомним, 11 июля Владимир Зеленский впервые поговорил с Владимиром Путиным по телефону. У главы нашей страны сообщили, что во время разговора ключевым вопросом было освобождение захваченных в плен моряков.

Позже заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что на протяжении месяца Украина и РФ обменяют определенное число удерживаемых лиц.

После этого стало известно, что в Москве встретились уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и ее российская коллега Татьяна Москалькова и обменялись списками украинцев и россиян, которые находятся в следственных изоляторах и в тюрьмах двух стран.