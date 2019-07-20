В метро Санкт-Петербурга дагестанец изрезал глухонемых украинцев за молчание

Дагестанец ранил украинцев ножом прямо в вагоне метро / The Financial Express

В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана нанес тяжелые ножевые ранения двум глухонемым украинцам из-за того, что жертвы не ответили на вопрос: "Вы выходите?"

Как сообщает Фонтанка, конфликт произошел в ночь на 20 июля в вагоне питерского метро на станции Пушкинская.

Уточняется, что 36-летний дагестанец накинулся с ножом на двух человек, нанеся ранения. Спасло пострадавших то, что помочь им вызвался 26-летний пассажир метро. Он выбил нож из рук нападавшего и вытащил его на платформу, где уже были сотрудники полиции.

Стражи порядка выяснили, что пострадавшие являются глухонемыми и имеют украинские паспорта. Они доставлены в больницу с ножевыми ранениями в области груди. Медики оценивают состояние украинцев, как тяжелое, произведено оперативное вмешательство.

Виновник преступления по имени Фатулах задержан. Он приехал в Санкт-Петербург в 2016 году, работал на стройке, дома у него остались супруга и ребенок. Во время совершения нападения на украинцев он находился в нетрезвом состоянии.

Напомним, певица и кандидат в депутаты Анастасия Приходько заявила, что на нее напал неизвестный во время агитационного творческого вечера и нанес телесные повреждения.